طالبان تطالب التعاون الإسلامي الضغط على أمريكا للإفراج عن الأصول الأفغانية

كابول - (د ب أ):

حثت حكومة طالبان دول منظمة "التعاون الإسلامي" على الضغط على أمريكا لرفع العقوبات، المفروضة على أفغانستان، قائلة إن تلك الأفعال تفاقم أزمة اللاجئين وتضر بشعبها.

وذكر القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي إن تجميد الأصول الأفغانية من قبل الولايات المتحدة، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، بينما يضر تعليق المساعدات التنموية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في جلسة خاصة لمجلس وزراء خارجية منظمة "التعاون الإسلامي" في باكستان.

وذكر متقي "نحث المشاركين في هذا التجمع العظيم على تذكير المسؤولين الأمريكيين بأن اضطهاد الأفغان وإضعاف الحكومة الأفغانية ليس في صالح أحد".

وكانت أمريكا قد جمدت في آب/أغسطس الماضي حوالي 5ر9 مليار دولار، في صورة أصول تخص البنك المركزي الأفغاني وأوقفت شحنات الأموال للبلاد.