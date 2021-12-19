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خسائر فادحة بسبب فيضانات مدمرة في أربيل

01:59 م الأحد 19 ديسمبر 2021
خسائر فادحة بسبب فيضانات مدمرة في أربيل

بغداد- (بي بي سي):

أعلن محافظ أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن السيول والفيضانات التي اجتاحت أربيل خلال اليومين الماضيين أسفرت عن تضرر المئات من المنازل والمتاجر والسيارات.

وقرر المحافظ أوميد خوشناو عدم إقامة أي حفلات بمناسبة رأس السنة احتراما لأرواح الضحايا.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي إن مجموع الخسائر التي خلفتها الفيضانات تعادل حوالي 20 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أنها طالت 15 قرية وناحية، وتسببت في مصرع 12 شخصا.

وحث أوميد خوشناو الحكومة العراقية على إرسال مخصصات من ضمن موازنة الطوارئ إلى أربيل، بالنظر إلى حجم الخسائر والأضرار.

هذا المحتوى من

BBC
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