مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية

إسلام آباد- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 12 آخرين، في انفجار، بمدينة "كراتشي" الباكستانية اليوم السبت.

وقال وقاص أحمد، متحدث باسم شرطة المدينة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في الانفجار. وأصيب 13 آخرون".

وقال صابر ميمون وهو طبيب في مركز الصدمات في مستشفى في كراتشي إن ستة أشخاص آخرين على الأقل، في حالة خطيرة ويتلقون العلاج بالمستشفيات.

ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار، لكن لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون عمل إرهابي.

وذكر أحمد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب من خط أنابيب غاز يمر عبر مصرف، بجوار مقر أحد البنوك.

وانهار مبنى البنك بسبب الانفجار وتجري فرق إبطال مفعول القنابل تحقيقات في الموقع.

وأثار الحادث توترا نظرا لأنه يأتي قبل ساعات من استضافة باكستان للجلسة الاستثنائية الـ17، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، في إسلام آباد. وستبحث المنظمة الوضع الإنساني في أفغانستان.