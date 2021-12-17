Masrawy logo white

المملكة المتحدة: تسجيل أكثر من 93 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

09:00 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
المملكة المتحدة: تسجيل أكثر من 93 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

المتحور الجديد لفيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة 93 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن هذه الإحصائية تمثل رقماً قياسياً جديداً في ظل انتشار متحور "اوميكرون" داخل بريطانيا.
وأضافت الشبكة أنه قد تم تسجيل 3201 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في المملكة المتحدة، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و909 أشخاص.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا لندن بريطانيا متحور اوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا