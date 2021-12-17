المملكة المتحدة: تسجيل أكثر من 93 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة 93 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن هذه الإحصائية تمثل رقماً قياسياً جديداً في ظل انتشار متحور "اوميكرون" داخل بريطانيا.

وأضافت الشبكة أنه قد تم تسجيل 3201 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في المملكة المتحدة، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و909 أشخاص.