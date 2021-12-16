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ليتوانيا تنضم للجيش الفرنسي في مكافحة الإرهاب في الساحل

08:50 م الخميس 16 ديسمبر 2021
ليتوانيا تنضم للجيش الفرنسي في مكافحة الإرهاب في الساحل

ليتوانيا تنضم للجيش الفرنسي في مكافحة الإرهاب في ا

ريجا - (د ب أ):

أعربت ليتوانيا عن رغبتها في الانضمام إلى فرنسا في مكافحة المسلحين المتطرفين في منطقة الساحل.

ومن المقرر أن يشارك نحو 30 جندي ليتواني في عملية تابوكا العسكرية بقيادة فرنسا في مالي بغرب إفريقيا.

وأصدرت الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمرا تحقيقا لذلك اليوم الخميس في فيلينيوس بحضور رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

كما تخطط ليتوانيا للمشاركة بقوات في مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية الجديدة في موزمبيق.

ومن المقرر أن يشارك نحو 11 جنديا في مهمة تدريب القوات المسلحة في موزمبيق اعتبارا من منتصف عام 2022.

وتخطط ليتوانيا إجماليا لإشراك جنودها في 12 عملية وبعثة دولية.

ليتوانيا مكافحة الإرهاب في الساحل فرنسا

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