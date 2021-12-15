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مستشار ألمانيا الجديد يعرض على الصين التعاون والمنافسة العادلة

02:58 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا الجديد يعرض على الصين التعاون والمنافسة العادلة

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ):

عرض المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس على الصين التعاون في مجالات سياسية مهمة ومنافسة اقتصادية عادلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى خلافات في قضايا حقوق الإنسان.

وفي أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج)، قال شولتس اليوم الأربعاء: "القيادة الصينية تمثل مصالحها بثقة كبيرة بالنفس. ألمانيا وأوروبا لديهما كل الأسباب للدفاع عن مصالحنا أيضا بنفس الثقة بالنفس والاهتمام.. علينا مواءمة سياستنا تجاه الصين، مع الصين التي نراها حقا".

وأضاف شولتس: "لكن هذا يعني أيضا أننا لن نغلق أعيننا عن الوضع الحرج لحقوق الإنسان ونسمي انتهاكات معايير عالمية بالاسم"، مؤكدا أن دولة بحجم وتاريخ الصين لها مكانة رئيسية في المحفل الدولي للشعوب، وقال: "لذلك نعرض على الصين التعاون في تحديات بشرية مثل أزمة المناخ، أو الجائحة، أو الحد من التسلح. نعرض على الصين منافسة اقتصادية عادلة من أجل المنفعة المتبادلة، بنفس القواعد للجميع".

أولاف شولتس برلين ألمانيا الصين

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