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الصحة العالمية: الموجة الرابعة لكورونا تنتشر بسرعة في إفريقيا

05:34 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الصحة العالمية: الموجة الرابعة لكورونا تنتشر بسرعة في إفريقيا

أرشيفية

نيروبي - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء إفريقيا بنسبة 83 في المئة على أساس أسبوعي.

وذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عما يصل إلى 196 ألف حالة جديدة فى الأسبوع الماضي وذلك مقارنة بـ 107 آلاف حالة إصابة جديدة في الأسبوع السابق له.

وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لإفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية إنه بينما يرتفع عدد الإصابات بسرعة أكبر من أي وقت مضى خاصة في جنوب إفريقيا فإنه يوجد هناك "تفاؤل حذر" بأن الموجة الرابعة ستؤدي إلى عدد أقل من حالات الوفاة وحالات مرضية أقل خطورة.

ومن ناحية أخرى قالت فلافيا سينكوبودج أستاذة الصحة العامة بجامعة بريتوريا إن مرضى فيروس كورونا المتعافين في جنوب إفريقيا هم في غالبيتهم من البالغين غير المطعمين.

إفريقيا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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