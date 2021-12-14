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مساع تركية أرمينية لتطبيع العلاقات بينهما

01:31 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
مساع تركية أرمينية لتطبيع العلاقات بينهما

مولود تشاووش أوغلو

أنقرة- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن المرحلة القادمة ستشهد تبادل تعيين ممثلين خاصين مع أرمينيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله مساء أمس إن تحركات بلاده حيال العلاقات مع أرمينيا، تتم عبر التنسيق مع أذربيجان.

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البلاد مستعدة لتطبيع العلاقات مع تركيا، مضيفة أن الجانب الأرميني سيعين أيضا مبعوثا خاصا لاستئناف الحوار.

والحدود بين البلدين مغلقة منذ عقود، كما أن العلاقات الدبلوماسية مجمدة.

وسبق أن جرت محاولات للتقارب بين الجانبين، إلا أنها باءت بالفشل، بما في ذلك محاولة للتوصل لاتفاق سلام في 2009 .

وتوجد روابط ثقافية ودينية وثيقة بين تركيا وأذربيجان، خصم أرمينيا. وقد ساعدت تركيا أذربيجان على استعادة أراض من أرمينيا في حرب دارت العام الماضي حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وتوصف العلاقات التاريخية بين أرمينيا وتركيا بالمعقدة. وقد تعرض الأرمن للاضطهاد والقتل بشكل ممنهج على أيدي العثمانيين بين عامي 1915 و1916. وتشير تقديرات المؤرخين إلى أن ما يصل إلى 5ر1 مليون أرميني قتلوا خلال تلك الفترة.

وترفض تركيا بصورة قاطعة تصنيف عمليات القتل على أنها إبادة جماعية، وتقول إن أرمن وأتراك قتلوا في صراع أهلي.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي تركيا أرمينيا أذربيجان

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