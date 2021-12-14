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النرويج تشدد قواعد احتواء كورونا لمدة شهر

12:25 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
النرويج تشدد قواعد احتواء كورونا لمدة شهر

النرويج

أوسلو - (د ب أ)

يدخل حظر الكحول في الحانات والمطاعم والفنادق حيز التنفيذ خلال الأسابيع الأربعة المقبلة في النرويج، وذلك في إطار مجموعة من القواعد التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين في محاولة لتقليل الضرر الناجم عن فيروس كورونا إلى الحد الأدنى.

وقال رئيس الوزراء جوناس جاهر ستور "الآن الأمور خطيرة"، وذلك خلال الإعلان عن هذه الإجراءات لبلاده التي تخشى حدوث زيادة كبيرة في الإصابات بالوباء.

وبجانب حظر الكحول، قررت الحكومة فرض قيود أكثر صرامة على الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية المنظمة. وقال ستور إنه يجب منح الموظفين كل المساعدة التي يحتاجونها للعمل أو الدراسة من المنزل، كما تقرر أيضا فرض ارتداء الكمامات مجددا في العديد من الأماكن.

ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء وستستمر مطبقة لمدة أربعة أسابيع، مما يعني أنها ستظل قائمة في عطلتي عيد الميلاد والعام الجديد.

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