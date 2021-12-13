Masrawy logo white

الحكم على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بالسجن 60 يومًا

04:24 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الحكم على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بالسجن 60 يومًا

إنجر ستوجبيرج

كوبنهاجن - (د ب أ):

تم الحكم على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إنجر ستوجبيرج، بالسجن لمدة 60 يوما، لسوء سلوكها عندما كانت في منصبها، بعد أن أدانتها محكمة خاصة اليوم الاثنين.

ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستوجبيرج تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سورية.

وكان الادعاء قد طالب بحبس ستوجبيرج لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.

وقالت ستوجبيرج ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: "علي أن أقول إنني في غاية الاندهاش".

وذكر رئيس المحكمة، توماس روردام، لدى إصدار الحكم في كوبنهاجن، أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية.

وقال روردام إن 25 قاضيا من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.

الهجرة الدنماركية إنجر ستوجبيرج الدنمارك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
863

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

499

متعافون اليوم

369198

إجمالي الإصابات

21060

إجمالي الوفيات

306605

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..بعد فرض رسوم جديدة.. هل ترتفع أسعار الأجهزة المنزلية؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا