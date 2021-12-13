الحكم على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بالسجن 60 يومًا

كوبنهاجن - (د ب أ):

تم الحكم على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إنجر ستوجبيرج، بالسجن لمدة 60 يوما، لسوء سلوكها عندما كانت في منصبها، بعد أن أدانتها محكمة خاصة اليوم الاثنين.

ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستوجبيرج تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سورية.

وكان الادعاء قد طالب بحبس ستوجبيرج لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.

وقالت ستوجبيرج ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: "علي أن أقول إنني في غاية الاندهاش".

وذكر رئيس المحكمة، توماس روردام، لدى إصدار الحكم في كوبنهاجن، أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية.

وقال روردام إن 25 قاضيا من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.