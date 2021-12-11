ميقاتي يُثمّن جولة ولي العهد السعودي ومساعيه لدعم لبنان واللبنانيين

بيروت- (د ب أ):

ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها.

وقال ميقاتي، في تغريدة عبر تويتر، إنه "يقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وان يكون منطلقا لخير الدول العربية".

وكانت أزمة سياسية قد نشبت بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي المستقيل أدلى بها لمحطة "الجزيرة اونلاين" قبل تسلمه مقاليد الوزارة، وبثت في 25 أكتوبر الماضي، قال فيها إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وإن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف".