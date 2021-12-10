تسليم جوائز نوبل خلال حفل افتراضي من ستوكهولم

ستوكهولم - (د ب أ):

تم تكريم الألمانيين (كلاوس هاسلمان)، و (بنيامين ليست) إضافة إلى تسعة آخرين من الفائزين بجائزة نوبل لإنجازاتهم العالمية في لقاء احتفالي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتم تكريم كل من باحث المناخ كلاوس هاسلمان من هامبورج والكيميائي في معهد ماكس بلانك لأبحاث الفحم، بنيامين ليست، من مدينة مولهايم الواقعة في منطقة الرور اليوم الجمعة بحضور الأسرة الملكية السويدية بالإضافة إلى الفائزين الآخرين في الفئات العلمية والإبداع الأدبي.

للعام الثاني على التوالي استلزمت جائحة كورونا أن يقام الحفل الذي رافقته أوركسترا وبث عبر شبكة الإنترنت، من دون حضور أحد الفائزين إلى مكان الحفل، وكذلك مع تقليص عدد الحاضرين بشدة ليصل إلى 250 ضيفا، وهو ما يقل بحوالي 1000 شخص عما هو معتاد.

في السنوات العادية، تمنح جوائز نوبل في ستوكهولم باستثناء جائزة نوبل للسلام والتي تمنح في العاصمة النرويجية أوسلو.

وكل شيء يقام تقليديا في العاشر من ديسمبر، وهو الذكرى السنوية لوفاة المتبرع بالجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل.

ونظرا للشكوك المحيطة بالوباء، قررت مؤسسة نوبل في سبتمبر الماضي تسليم الجوائز التي تسلم عادة في ستوكهولم مقدما في البلدان الأصلية لكل من المكرمين وحصر حفل التوزيع على الجمهور المحلي.

تم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل لهذا العام في أكتوبر الماضي.