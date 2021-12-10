الأمم المتحدة تتهم ليبيا بالتخلي عن اللاجئين في الصحراء

جنيف - (د ب أ):

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة ، إن المهاجرين واللاجئين يتعرضون لترحيلهم إلى أوطانهم من ليبيا دون فحص أو دراسة حيثيات قضاياهم.

وفي إشارة إلى ما حدث مؤخرا بحق 18 لاجئا من السودان، تم نقلهم عبر الصحراء قبل أن يتم تركهم لمصيرهم المجهول على الحدود مع السودان، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمثابة نموذج لما يمر به اللاجئون في ليبيا، مضيفا أن 24 إريتريا يواجهون في الوقت الراهن معاملة مماثلة.

وقالت الأمم المتحدة إن الأطفال والحوامل تم ترحيلهم لأوطانهم بهذه الطريقة أيضا، كما تم احتجاز اللاجئين في معسكرات الاعتقال خلال الآونة الأخيرة، وحرمانهم من التواصل مع وكالات المنظمة الدولية.

وذكر المكتب أن مثل هذه الإجراءات ضد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء فرارا من الخطر، تنتهك القانون الدولي ، مضيفا أن المهاجرين يخشون من سوء المعاملة بشدة من جانب الحكومة وعصابات تهريب البشر على حد سواء.

من المقرر أن تنتخب ليبيا رئيسا جديدا في 24 ديسمبر الجاري، لكن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في البلاد، لم تنشر بعد القائمة النهائية لجميع المرشحين، فمن غير المرجح إجراء لانتخابات كما هو مخطط لها.