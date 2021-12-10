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بايدن: لا قرارات بشأن أوكرانيا دون موافقتها

04:20 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
بايدن: لا قرارات بشأن أوكرانيا دون موافقتها

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده والحلفاء في أوروبا بمبدأ "أنه لن تكون هناك قرارات أو مناقشات بشأن أوكرانيا بدون موافقة كييف".

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بايدن وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب بايدن - خلال الاتصال - عن القلق العميق لدى بلاده ولدى الدول الحلفاء بأوروبا بسبب ما وصفها بـ"الأعمال العدوانية الروسية حيال أوكرانيا"، وأن هذه الدول سترد بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حالة زيادة التدخل العسكري الروسي.

وأشار البيان إلى أن بايدن شدد مجددًا على التزام بلاده الصارم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيه.

ووجه الرئيسان الدعوة لروسيا لعدم تصعيد التوترات واتفقا على أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتحقيق تقدم في مسار تسوية النزاع.

هذا المحتوى من

Asha
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