8 ملايين و620 ألف حالة إجمالي إصابات كورونا في أفريقيا

إثيوبيا - (أ ش أ)

أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي) أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة بلغ 8 ملايين و 620 ألف إصابة و220 ألفا و150 وفاة بينما تعافى 7 ملايين و955 ألف شخص .

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بلقاح كورونا 5.9 في المائة، في حين أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 8.5 في المائة.

وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.