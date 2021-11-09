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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ250 مليون حالة

08:18 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ250 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن -(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 250 مليوناً و357 ألفاً و929 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و55 ألفاً و612 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.​

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Asha
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929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

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