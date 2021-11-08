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ردًا على اتهامات وارسو لبيلاروسيا.. موسكو: أنتم شاركتم بتدمير العراق فاستقبلوا المهاجرين

10:26 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
ردًا على اتهامات وارسو لبيلاروسيا.. موسكو: أنتم شاركتم بتدمير العراق فاستقبلوا المهاجرين

ماريا زاخاروفا

موسكو - (د ب أ)

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اتهامات بولندا لبيلاروسيا على خلفية تدفق أعداد كبيرة جديدة من المهاجرين إلى الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق "تيليجرام": "من الأجدى بالسياسيين البولنديين الذين يلعنون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويتهمون مينسك بإحداث أزمة المهاجرين العراقيين، أن يتذكرا أن وارسو لعبت دورا بارزا في تدمير العراق".

وأضافت زاخاروفا أن أكثر من ألفي جندي بولندي دخلوا العراق ضمن قوات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة "لإحلال الديمقراطية" في ربوعه.

وتساءلت زاخاروفا ساخرة عما إذا كانت بولندا مستعدة اليوم لاستقبال "ألفي عراقي على الأقل، من اللاجئين الشاكرين الذين لم يحلم أباؤهم بمثل هذه الحياة وهم يبنون حياتهم في وطنهم العراق قبل أن يجتاحه حملة الديمقراطية الوقحون".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس بولندا أندريه دودا إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروسيا.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن قوات الأمن الوطنية منعت محاولة اقتحام الحدود مع بيلاروسيا من قبل المهاجرين في أحد مقاطع الحدود بين البلدين، مضيفة أن "الوضع تحت السيطرة".

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