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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 249.8 مليون حالة

08:26 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 249.8 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 249 مليونًا و866 ألفًا و895 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و48 ألفًا و926 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.​

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Asha
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