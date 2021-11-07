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"يده مُضمدة".. هل أُصيب رئيس وزراء العراق في محاولة الاغتيال الفاشلة؟

03:41 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"يده مُضمدة".. هل أُصيب رئيس وزراء العراق في محاولة الاغتيال الفاشلة؟

الكاظمي

كتبت- رنا أسامة:

في الوقت الذي أكّدت الأجهزة الأمنية العراقية عدم إصابة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال الفاشلة، ظهر الأخير خلال ترؤوسه للمجلس الوزاري الأمني بعد ساعات من الاعتداء وعلى ساعده الأيسر "جبيرة".

وأكدت وزارة الداخلية العراقية وأجهزة الأمن، عدم إصابة الكاظمي بأي أذى خلال محاولة الاغتيال الفاشلة، التي نفّذتها جهة مجهولة بُمسيرة مُفخخة استهدفت منزله فجر الأحد في المنطقة الخضراء ببغداد، موضحة أن الإصابات اقتصرت على "قوة الحراسة الشخصية المكلفة بحماية رئيس الوزراء العراقي".

غير أن الكاظمي ظهر في أكثر من مناسبة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، ويده مُضمدة، حيث وضع جبيرة على ساعده الأيسر، فيما يبدو أنه أُصيب بإصابة طفيفة على مستوى اليد.

ففي أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال التي قوبِلت بإدانات عربية ودولية واسعة، أدان الكاظمي العملية الهجومية ووصفها بالجبانة، وأشاد بالقوات المسلحة العراقية، داعيًا إلى الهدوء وضبط النفس من أجل العراق ومستقبل العراق.

كما ظهر بالكاظمي بالجبيرة نفسها خلال لقائه مع رئيس العراق برهم صالح، وخلال ترؤوسه لاجتماع المجلس الوزراء الأمني.

واستهدف منزل الكاظمي بـ"ثلاث طائرات مسيرة"، وصلت منها واحدة، فيما أسقطت القوات الأمنية اثنتين، حسبما أفادت وزارة الداخلية العراقية. وبيّنت الوزارة أن المُسيّرات كانت مختلفة الأحجام.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تتبع مسار الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل الكاظمي.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ستكشف ملابسات الحادث، وكيفية وصول الطائرة المسيرة إلى مكان إقامة رئيس الوزراء.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى أن "القوات الأمنية قادرة على درء المخاطر وسنلاحق كل من يحاول المساس بأمن بلادنا".

رئيس وزراء العراق الأجهزة الأمنية العراقية مصطفى الكاظمي العراق

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