تركيا: الهجوم الجبان على منزل الكاظمي يستهدف سيادة العراق

أنقرة- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محذرة من أنه "يهدف للإضرار بسيادة العراق واستقراره".

وفي بيان، أعربت الوزارة عن أملها في "التعرف على مرتكبي هذا الهجوم الجبان، الذي يهدف بوضوح إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره، في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة".

وأكدت في البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ودولته وحربها ضد الإرهاب بغض النظر عن مصدره.

ويشهد العراق منذ أيام توترات سياسية، على خلفية رفض فصائل شيعية مسلحة لنتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.