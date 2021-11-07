أدعو إلى ضبط النفس من الجميع.. أول تعليق للكاظمي على محاولة اغتياله

علق مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي على نجاته من محاولة الاغتيال عبر تويتر.

وكتب الكاظمي: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف: أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أن المحاولة تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأكدت أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

ومن جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.