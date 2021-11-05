Masrawy logo white

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين خلال اشتباكات في نابلس

06:10 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين خلال اشتباكات في نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات - (أ ش أ):

استشهد طفل فلسطيني، ١٣ عانا، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات شرقي نابلس في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرق محافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات، وتم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة.

وفي بلدة بيتا بالمحافظة ذاتها، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهما في عينه، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل متضامنان، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

وقال موسى حمايل، نائب رئيس مجلس (بيتا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين الذين تواجدوا في المكان.

هذا المحتوى من

Asha
جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطيني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر قمة الدوري.. الزمالك 0 - 3 الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا