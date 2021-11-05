استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين خلال اشتباكات في نابلس

وكالات - (أ ش أ):

استشهد طفل فلسطيني، ١٣ عانا، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات شرقي نابلس في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرق محافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات، وتم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة.

وفي بلدة بيتا بالمحافظة ذاتها، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهما في عينه، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل متضامنان، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

وقال موسى حمايل، نائب رئيس مجلس (بيتا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين الذين تواجدوا في المكان.