واشنطن قلقة من النزاع المسلح بإثيوبيا وتطالب مواطنيها بمغادرة البلاد

وكالات:

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في إثيوبيا إلى بدء المفاوضات دون شروط مسبقة، معربة عن قلقها من توسع القتال والعنف في شمال إثيوبيا، كما طالبت الأطراف هناك بضبط النفس ووقف الأعمال العدائية.

وقال متحدث الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس "ندعو جبهة تحرير تيجراي وقف التقدم تجاه أديس أبابا العاصمة ونطلب من جميع الأطراف الإثيوبية ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية".

كما دعا برايس جميع الأطراف في إثيوبيا إلى بدء مفاوضات دون شروط مسبقة، مضيفا "ندعو أيضا لمحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان هناك".

كما أعرب برايس عن قلقه من "توسع القتال والعنف في شمال إثيوبيا وما يترتب عليه من مخاطر هذا على أمن وسلامة الأمريكيين هناك وهي على رأس قائمة أولويتنا".

وجددت الخارجية دعوتها للرعايا الأمريكيين، قائلة "ندعو جميع المواطنين الأميركيين لفرصة تواجد الطيران التجاري المتاح لمغادرة أديس أبابا.. و نحثهم على مغادرة البلاد".