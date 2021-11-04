Masrawy logo white

واشنطن قلقة من النزاع المسلح بإثيوبيا وتطالب مواطنيها بمغادرة البلاد

09:12 م الخميس 04 نوفمبر 2021
واشنطن قلقة من النزاع المسلح بإثيوبيا وتطالب مواطنيها بمغادرة البلاد

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في إثيوبيا إلى بدء المفاوضات دون شروط مسبقة، معربة عن قلقها من توسع القتال والعنف في شمال إثيوبيا، كما طالبت الأطراف هناك بضبط النفس ووقف الأعمال العدائية.

وقال متحدث الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس "ندعو جبهة تحرير تيجراي وقف التقدم تجاه أديس أبابا العاصمة ونطلب من جميع الأطراف الإثيوبية ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية".

كما دعا برايس جميع الأطراف في إثيوبيا إلى بدء مفاوضات دون شروط مسبقة، مضيفا "ندعو أيضا لمحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان هناك".

كما أعرب برايس عن قلقه من "توسع القتال والعنف في شمال إثيوبيا وما يترتب عليه من مخاطر هذا على أمن وسلامة الأمريكيين هناك وهي على رأس قائمة أولويتنا".

وجددت الخارجية دعوتها للرعايا الأمريكيين، قائلة "ندعو جميع المواطنين الأميركيين لفرصة تواجد الطيران التجاري المتاح لمغادرة أديس أبابا.. و نحثهم على مغادرة البلاد".

وزارة الخارجية الأمريكية إثيوبيا واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا