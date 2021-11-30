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الكويت تنفي رصد إصابات بالسلالة أوميكرون

09:19 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الكويت تنفي رصد إصابات بالسلالة أوميكرون

الكويت تنفي رصد إصابات بالسلالة أوميكرون

الكويت - (د ب أ)

نفى الناطق الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، ما يشاع عن رصد حالات لمتحور أوميكرون في البلاد.

وأضاف السند في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "ونوصي باتباع القنوات الرسمية لاستقاء الأخبار والمعلومات، ومداومة الأخذ بسبل الوقاية، متمنين السلامة للجميع".

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أمس خلو العناية المركزة من حالات كورونا منذ الأسبوع الماضي وعدم وجود حالات وفاة بسبب كورونا منذ أسبوع.

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