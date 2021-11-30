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وسط تهديد "أوميكرون".. مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصي بجرعة معززة للبالغين

07:53 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
وسط تهديد "أوميكرون".. مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصي بجرعة معززة للبالغين

أرشيفية

لوس- (د ب أ / ت ك أ):

أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها توصياتها بشأن من يجب أن يحصل على الجرعات المعززة.

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي إن جميع البالغين الذين تم تطعيمهم يجب أن يحصلوا على جرعة معززة طالما أنهم تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو مودرنا قبل ستة أشهر على الأقل أو تلقوا جرعة من لقاح جونسون آند جونسون قبل شهرين على الأقل، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وقالت والينسكي إن الظهور الأخير لمتحور أوميكرون يؤكد كذلك على أهمية التطعيم والجرعات المعززة وجهود الوقاية اللازمة للحماية من كوفيد 19.

وأضافت: "تشير البيانات المبكرة من جنوب أفريقيا إلى زيادة قابلية متحور أوميكرون للانتقال".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض قد أوصت في السابق بجرعات معززة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

أمريكا لجرعات المعززة أوميكرون كوفيد 19

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