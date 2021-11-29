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إصابة وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

04:05 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
إصابة وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ):

أصيبت وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب إفريقيا لينديو زولو بفيروس كورونا، وفقا لما جاء في بيان نٌشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الحكومية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزيرة تخضع للعزل المنزلي، وصحتها جيدة.

وجاء في البيان أن الوزيرة كانت حاصلة على جرعات اللقاح كاملة.

وكان عالم الفيروسات سالم عبد الكريم، الذي يعمل في جنوب أفريقيا قد قال إنه من الممكن أن يتم تسجيل 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بحلول نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، قال عبد الكريم اليوم الاثنين إنه ليس هناك سبب للذعر، حتى رغم إنه قال إنه يتوقع ارتفاع أعداد حالات الاصابة خلال شهر ديسمبر، مما سيزيد من ضغط المرضى على المستشفيات.

وأضاف إن الاكتشاف الأخير لمتحور "أوميكرون" الجديد - الذي تم الإعلان عنه في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، والذي يبدو أنه انتشر في مجموعة مختلفة من الدول - لم يكن يمثل مفاجأة كبيرة

فيروس كورونا لينديو زولو جنوب إفريقيا وزيرة التنمية الاجتماعية

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