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أردوغان: سنتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر

01:55 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
أردوغان: سنتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر

رجب طيب أردوغان

(وكالات):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر، بعد المحادثات مع الإمارات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أردوغان بحسب قناة إن تي في ومحطات إذاعية أخرى، أن تركيا "ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات.

وبحسب مصادر، قال أردوغان خلال رحلته من تركمانستان، "لقد وضعت الإمارات خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار. من خلال هذه الخطة سنكون قد بنينا مستقبلا مختلفا تماما"، مضيفا أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل.

وقال ردا على سؤال حول العلاقات مع تل أبيب والقاهرة، "مهما كانت الخطوة التي تم اتخاذها مع الإمارات، سنتخذ خطوات مماثلة مع الآخرين".

ووقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها ستعلن عن "حقبة جديدة" في العلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى أردوغان أيضا مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين محتجزين.

رجب طيب أردوغان تركيا مصر الإمارات إسرائيل

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