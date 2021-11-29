كوريا الشمالية تدعو لليقظة الكاملة ضد سلالة كورونا المتحورة "أوميكرون"

سول-(د ب أ):

قالت كوريا الشمالية اليوم الإثنين إنها عززت من الإجراءات الوقائية المضادة لكوفيد-19 كرد فعل على القلق المتزايد بشأن السلالة أوميكرون، وهي خطوة تنذر بمزيد من تأخير تخفيف سيطرتها الصارمة على الحدود.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجوبية أن الدولة المنعزلة كانت تستعد لإعادة فتح حدودها البرية مع الصين وروسيا، ولو جزئيًا على الأقل، قبل نهاية هذا العام.

لكن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وضع البلاد وأجزاء أخرى كثيرة من العالم في حالة تأهب قصوى.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير لها إلى أن السلالة، التي تعد معدية خمس مرات أكثر من السلالة دلتا، تسبب مخاوف خطيرة في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أنه في محاولة منها لوقف انتشار كوفيد-19 فرضت كوريا الشمالية قيودًا صارمة ، بما في ذلك إغلاق الحدود حيث أوقفت خدمات السكك الحديدية عبر الحدود ، منذ بداية العام الماضي.

وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا ولم تبلغ منظمة الصحة العالمية عن أي حالة مؤكدة حتى الآن.​