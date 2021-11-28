طالت مرشح للرئاسة ووزير سابق ورئيس أساقفة.. 4 فضائح جنسية تهز فرنسا

وكالات:

شهد المجتمع الفرنسي في الآونة الأخيرة، ما يمكن وصفه بـ"فضائح جنسية" لشخصيات اجتماعية وسياسية، لها ثقل هناك، ما جعلها وفق لبعض الصحف حديث الشارع.

بداية بالمرشح اليميني إريك زمور، ووصولا إلى رئيس أساقفة باريس، نشر في الصحف الفرنسية قصصا عدة عن اتهامات باغتصاب أو كشف المستور عن علاقات مشبوهة.

منافس ماكرون

يقاضي الناقد الفرنسي من اليمين المتطرف والمرشح الرئاسي إريك زمور مجلة فرنسية نشرت خبرا يفيد بأن مديرة حملته الانتخابية، سارة كنافو، حامل.

وأثارت القصة غضب زمور، بسبب الشائعات التي تدور حول ارتباط مرشح الرئاسة اليمني الخفية بمديرة حملته، والتي تشكل أزمة بسبب زواجه.

وقال زمور، في بيان حسبما نقلت عنه صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إنه "مهما يحدث، دائما وفي كل مكان، سأدافع بشراسة عن خصوصية نفسي والناس بالقرب مني".

وأضاف "لا للتلصص. آسف للمنحرفين". وأعلن محاميه باردو، أن موكله سيقاضي المجلة الفرنسية.

باتريك بوافر دارفور

وفقا "لفرانس 24"، فإنه بعد أن أغلقت قضية اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد المقدم السابق لنشرة الأخبار الأكثر مشاهدة في فرنسا باتريك بوافر دارفور (74 عامًا) في نهاية شهر يونيو، تقدّمت الكاتبة فلورانس بورسيل بشكوى مدنية بتهمة الاغتصاب أمام قاضي التحقيق، ما يمهّد الطريق لفتح تحقيق جديد.

وتتهم فلورانس بورسيل (38 عامًا) مقدم نشرة الأخبار السابق عبر "تي اف 1"، القناة التلفزيونية الأولى في فرنسا، بإرغامها على إقامة ممارسات جنسية معه عاميْ 2004 و2009.

وتقدّمت الكاتبة بشكوى ضدّه في 15 فبراير وأغلقت النيابة العامة في نانتير القضية في نهاية يونيو بسبب "عدم كفاية الأدلّة".

وتسمح شكوى بورسيل الجديدة التي تقدمت بها في نانتير بحسب خبر بثّته "راديو فرانس" وأكّدته النيابة لوكالة فرانس برس، بالتعيين التلقائي تقريبًا لقاضي تحقيق، على أن يُدفع مبلغ مخصص لتغطية الغرامة في حالة الإدانة التعسّفية.





رئيس أساقفة باريس وعلاقة غامضة بامرأة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المونسنيور ميشيل أوبتي، رئيس أساقفة باريس، تقدم إلى بابا الفاتيكان برسالة يطلب فيها إقالته من منصبه.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الأخير تقدم بطلب الاستقالة بعدما نشر تقرير في مجلة يكشف عن علاقة "غامضة" أقامها مع امرأة.

ويعد هذا الأمر غير مقبولا نظرا لأن كهنة الكنيسة الكاثوليكية يلتزمون بعهد العفة ولا يسمح لهم بالزواج.





نيكولا هولو.. وزير سابق متهم بالاغتصاب

فتح مكتب المدعي العام في باريس، الجمعة الماضي، تحقيقًا في قضية اغتصاب واعتداء جنسي بعد بث تقرير على قناة (فرانس 2) يدين وزير البيئة السابق نيكولا هولو.

وأدلت نساء عدة بشهادات، مساء الخميس، في برنامج التحقيقات (المبعوث الخاص)، اتهمت الوزير السابق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق نساء بينهن قاصر.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) إن شعبة حماية القاصرين في الشرطة القضائية أعلنت أنها "ستسعى لتحديد ما إذا كانت الوقائع مصنفة كجريمة جنائية".

وأوضحت أن المدعي العام يفتح تحقيقا في القضية عندما يتعلق الأمر بالقاصرين وإن كانت الواقعة قديمة، مع تحديد ما إذا كانت هناك اعتداءات أخرى.