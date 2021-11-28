لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نسمح بمفاوضات استنزافية

طهران- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن المجلس لن يسمح بالرضوخ لمفاوضات نووية استنزافية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، الأحد، قوله إن بلاده لن تسمح بأن تكون المفاوضات المرتقب أن تنطلق غدا "استنزافية". وتهدف المفاوضات المقررة بين إيران والقوى العالمية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منه.

وقال عباس زاده مشكيني إن "موقف إيران واضح تماما، وقد طرحت مطالبها بشفافية منذ جولات المفاوضات الأولى ونفذت جميع تعهداتها ... وفي المقابل لم ينفذ الغربيون والولايات المتحدة تعهداتهم المتمثلة بإلغاء العقوبات، وبالتالي فهم مدينون لإيران".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي استبق جولة المفاوضات بالقول إنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات كذريعة لتسريع برنامجها النووي.