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بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا منجم سيبيريا

11:46 م السبت 27 نوفمبر 2021
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا منجم سيبيريا

البابا فرنسيس

روما - (د ب أ)

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تعازيه للشعب في روسيا بعد انفجار منجم في منطقة سيبيريا.

ووجه رئيس الكنيسة الكاثوليكية صلواته للضحايا وذويهم كما جاء في برقية أرسلها فرنسيس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشرها الكرسي البابوي مساء السبت.

كان انفجار وقع في منجم "ليستوياشنايا" غربي سيبيريا يوم الخميس الماضي لسبب غير معروف حتى الآن.

فقد 46 من عمال المناجم وخمسة من رجال الإنقاذ حياتهم، كما أعلن حاكم منطقة كيميروفو، سيرجي تيفيليوف اليوم الجمعة لقناة تيليجرام الإخبارية.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان منجم سيبيريا بوتين

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