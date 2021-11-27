بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا منجم سيبيريا

روما - (د ب أ)

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تعازيه للشعب في روسيا بعد انفجار منجم في منطقة سيبيريا.

ووجه رئيس الكنيسة الكاثوليكية صلواته للضحايا وذويهم كما جاء في برقية أرسلها فرنسيس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشرها الكرسي البابوي مساء السبت.

كان انفجار وقع في منجم "ليستوياشنايا" غربي سيبيريا يوم الخميس الماضي لسبب غير معروف حتى الآن.

فقد 46 من عمال المناجم وخمسة من رجال الإنقاذ حياتهم، كما أعلن حاكم منطقة كيميروفو، سيرجي تيفيليوف اليوم الجمعة لقناة تيليجرام الإخبارية.