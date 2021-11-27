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ألمانيا تشتبه بأول إصابة بمتحور "أوميكرون"

02:18 م السبت 27 نوفمبر 2021
ألمانيا تشتبه بأول إصابة بمتحور "أوميكرون"

ألمانيا فيروس كورونا

فيسبادن- (د ب أ):

رجح وزير محلي في ولاية هيسن الألمانية، السبت، وصول المتغير الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" إلى ألمانيا.

وكتب وزير الشؤون الاجتماعية، المختص أيضا بالشؤون الصحية في الولاية، كاي كلوزه، على تويتر، أنه تم العثور على العديد من الطفرات النمطية لأوميكرون لدى مسافر عائد من جنوب إفريقيا، وأضاف: "لذلك هناك درجة عالية من الشك" في إصابة المسافر بالمتغير، مضيفا أنه تم عزل العائد في المنزل، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد التسلسل الكامل لانتقال العدوى.

وبحسب الوزارة في فيسبادن، دخل المسافر إلى ألمانيا عبر مطار فرانكفورت.

وصنفت منظمة الصحة العالمية متغير أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا، على أنه "مثير للقلق". ويتحدث المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC" عن مخاوف جدية من أن البديل يمكن أن يقلل بشكل كبير من فعالية لقاحات كورونا ويزيد من خطر الإصابة مرة أخرى. ولم يتم بعد تحديد التأثيرات الدقيقة للمتغير الجديد. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قد يستغرق الأمر أسابيع حتى يتضح مدى خطورة المتغير.

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