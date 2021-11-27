الجزائر.. تسجيل 193 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

الجزائر- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل ١٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٥ حالات وفاة، فيما تماثل ١٣١ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٩ آلاف و٨١٧ حالة؛ من بينها ١٩٣ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٣ ألفا و٩٠٢ شخص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٤٦ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٣ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٤ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٧ ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.