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الصحة العالمية تشيد بسرعة جنوب إفريقيا في الإبلاغ عن السلالة المتحورة من كورونا

11:27 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
الصحة العالمية تشيد بسرعة جنوب إفريقيا في الإبلاغ عن السلالة المتحورة من كورونا

منظمة الصحة العالمية

جوهانسبرج - (د ب أ):

أشادت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ، بمسؤولي الصحة في جنوب إفريقيا للإبلاغ السريع عن اكتشاف السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهو قرار قوبل بسرعة بحظر للسفر من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال العلماء أمس الخميس، إنهم يدرسون سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت مؤخراً مع عدد مقلق من الطفرات. واكتشف علماء الفيروسات في البلاد ما يقرب من 100 حالة حتى الآن ، مع إجراء البحوث حول كيفية انتقالها المحتمل وما إذا كانت ستثبت مقاومتها لللقاحات.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، إن "هذه السلالة المتحورة تم الإبلاغ عنها بسرعة ملحوظة، .. إن منظمة الصحة العالمية ممتنة للباحثين في جنوب إفريقيا، وكان أمرا رائعا مدى تفتحهم وشفافيتهم".

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