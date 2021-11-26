Masrawy logo white

"دويتشه فيله" عن افتتاح طريق الكباش: احتفال مذهل يليق بمعلم يتجاوز عمره 3400 سنة

12:35 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
"دويتشه فيله" عن افتتاح طريق الكباش: احتفال مذهل يليق بمعلم يتجاوز عمره 3400 سنة

طريق الكباش

برلين - أ ش أ

ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة، أن مصر أعادت افتتاح طريق الكباش بالأقصر في حفل وصفته بـ"المذهل" الذي يليق بمعلم أثري يبلغ عمره أكثر من 3400 سنة.

وأشارت الشبكة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر هو جزء من حملة للترويج لمدينة الأقصر الجنوبية كواحدة من أكبر المتاحف في الهواء الطلق حول العالم.

وأشادت الشبكة الألمانية بجهود مصر في ترميم الطريق الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومتر منذ اكتشافه في عام 1949.
لمتابعة التغطية الخاصة لـ مصراوي لافتتاح طريق الكباش.. اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha
طريق الكباش موكب طريق الكباش برلين الأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الصحة: ١٢ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم بمدينة العلمين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا