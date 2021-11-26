"دويتشه فيله" عن افتتاح طريق الكباش: احتفال مذهل يليق بمعلم يتجاوز عمره 3400 سنة

برلين - أ ش أ

ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة، أن مصر أعادت افتتاح طريق الكباش بالأقصر في حفل وصفته بـ"المذهل" الذي يليق بمعلم أثري يبلغ عمره أكثر من 3400 سنة.

وأشارت الشبكة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر هو جزء من حملة للترويج لمدينة الأقصر الجنوبية كواحدة من أكبر المتاحف في الهواء الطلق حول العالم.

وأشادت الشبكة الألمانية بجهود مصر في ترميم الطريق الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومتر منذ اكتشافه في عام 1949.

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