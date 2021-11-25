في رسالة لعون.. ماكرون يعرب عن قلقه إزاء أزمة لبنان

بيروت - (د ب أ):

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان، أعرب فيها عن قلقه من الأزمة التي يغرق فيها لبنان حاليا.

وقال الرئيس الفرنسي في رسالته " أود أن أعبّر بقوة عن مدى قلقي من الأزمة التي يغرق فيها بلدكم في الآونة الأخيرة، والتي ارتدت طابعاً متعدداً بوجوهه الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والانسانية، إضافة الى الوجه السياسي".

واعتبر أنه "بهدف الخروج من هذه الأزمة، تم إنجاز مرحلة أولية تمثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها أن تنجز، بدعمكم، الاصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية تجاه اللبنانيين اولاً، كما تجاه المجتمع الدولي".

ورأى أن "هذه الإصلاحات في العمق، يجب أن يتم إطلاق ورشها بالسرعة القصوى، بما يتلاقى مع متطلبات جميع الاصدقاء الحقيقيين للبنان، كما مع الانتظارات المشروعة التي سبق وعبّر عنها الشعب اللبناني".

وقال الرئيس الفرنسي "إنني أدرك أنكم توافقونني الرأي على أن نهوض لبنان يجب أن يمرّ عبر هذا الطريق، وما من أحد يأمل بسلوك طريق مواز، قد يعرّض المصلحة العامة للبنانيين، وحتى استقرار البلاد، لأي مخاطر".

وأشار إلى أن "المحطات العنفية الأخيرة تظهر بوضوح حجم المخاطر المرتبطة بمواصلة شلّ السلطات الرسمية تجاه التحديات التي يواجهها لبنان".

وأضاف "لقد آن الأوان أن يتم إظهار دليل حسّي لاحترام معنى التاريخ من جهة، ولروح المسؤولية التي أعرف أنكم تتحلون بها للخروج ببلدكم من الأزمة الراهنة".

وأضاف "كونوا على ثقة بأن جميع شركاء لبنان الحقيقيين في المجتمع الدولي جاهزون لتقديم أي مساعدة لكم".

وأعلن أن بلاده" تقف اليوم، كما كانت في مختلف الظروف، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني".

يذكر أن لبنان يحتفل في ذكرى استقلاله في 22 نوفمبر من كل عام، حيث قامت فرنسا في ذلك اليوم من عام 1943 بمنح لبنان الاستقلال التام.