البنتاجون ينشئ مكتبًا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة

واشنطن - (ا ف ب)

أعلن البنتاجون إنشاء مكتب مكلف جمع المعلومات وتحليلها بشأن الأجسام الطائرة غير المحددة التي ترصدها الأقسام المختلفة التابعة للجيش الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن "مجموعة المزامنة بشأن رصد الأجسام الطائرة وإدارتها" (إيه أو آي ام اس جي)، تحل محل "خلية العمل بشأن الظواهر الطائرة غير المحددة" التي أنشئت في أغسطس 2020 وتم إيكال البحرية الأمريكية بها.

ويوضع المكتب تحت مسؤولية نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن، في إشارة إلى أن الجيش الأمريكي يرى أن "الظواهر الجوية الغامضة" مصدرها خصوم فعليون للولايات المتحدة.

وتبدي واشنطن خصوصا قلقا إزاء قدرات الصين التجسسية بالاستعانة بمسيّرات أو وسائل محمولة جواً.

وسيتولى المدير المقبل للمكتب الجديد الذي لم يُعيّن بعد، تنسيق الأنشطة في هذا المجال في أقسام مختلفة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وعرض البنتاجون العام الماضي ثلاثة فيديوهات التقطها طيارون في البحرية الأمريكية، إحداهما في نوفمبر 2004 والآخران في يناير 2015، وتظهر مصادفة الطائرات الحربية الأمريكية خلال تحلقيها "ظواهر طائرة غير محددة".