أمريكا والنرويج يطالبان مجلس الأمن بمناقشة دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا

ليبيا - (أ ش أ)

اتفقت أمريكا والنرويج، اليومالأربعاء، على مطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة كيفية دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والمقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا توماس ريم بيردال، وذلك حسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، نقتها وكالة الأنباء الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان لمناقشة -في نيويورك- كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، موضحة أن العدد النهائي لطلبات الترشح وصل إلى 98 طلبا، وأن مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية سينظروا في ملفاتهم قبل إعلان القائمة النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.