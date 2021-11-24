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ولي عهد أبوظبي يصل إلى أنقرة

03:02 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
ولي عهد أبوظبي يصل إلى أنقرة

الشيخ محمد بن زايد

كتب- مصراوي:

وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله القصر الرئاسي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكب بن زايد إلى مجمع القصر الرئاسي، ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين، ثم توجه سموه والرئيس التركي إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الوطني لكل من الإمارات وتركيا. وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة ولي عهد أبوظبي.

ورحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لولي عهد أبوظبي.

ويضم الوفد الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

إضافة إلى علي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وجاسم الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، وفارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي، ومحمد النيادي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى تركيا، ومحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وسعيد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري "إيجل هيلز".

محمد بن زايد أنقرة تركيا ولي عهد أبوظبي إردوغان

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