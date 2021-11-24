استمرار ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا في مختلف دول العالم

عواصم عالمية - أ ش أ

واصلت دول العالم اليوم /الأربعاء/ تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس (كورونا) عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فأعلنت هيئة الصحة الفرنسية تسجيل 30 ألفا و450 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) و84 وفاة خلال 24 ساعة جراء انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية من اللقاح المضاد للفيروس. وأكدت الهيئة، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم، أنه منذ ظهور الوباء في فرنسا، توفي 5 مليونا و17 الف مواطنا حتى الآن واجمالي الإصابات بلغت 7 مليونا و52 الف إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في بولندا تسجيل 28 ألف و380 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بالإضافة إلى 460 حالة وفاة، حسبما أورد "راديو بولندا". يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغ ثلاثة ملايين و406 ألف و129 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 81 ألفا و688 حالة وفاة. وكان وزير الصحة آدم زيلنسكي صرح /الأحد/ أنه من المتوقع أن تبلغ الموجة الرابعة من تفشي الفيروس ذروتها نهاية الشهر الجاري أو بداية ديسمبر المقبل إذ قد تسجل البلاد حوالي 35 ألف إصابة يوميا.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفا و864 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 48 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و44 ألفا و18 إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألف و408 وفيات.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 22956 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و53 حالة وفاة. وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2488244 حالة، وبلغت الوفيات 19048 حالة، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 15365 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بارتفاع كبير يصل إلى أكثر من خمسة آلاف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، فضلا عن 66 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، بحسب بيانات رسمية. وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 1095297 حالة، و12180 حالة وفاة، بينما تعافى 931174 شخصا من المرض.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و325 إصابة جديدة بفيروس كورونا و595 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و367 ألفا و461 والوفيات إلى 82 ألفا و913 حالة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و825 ألفا و641 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وسجلت السلطات المجرية 12 ألفا و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 176 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و44 ألفا و852 إصابة والوفيات إلى 33 ألفا و519 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 ألفا و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و635 ألفًا و675 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و705 وفيات.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11132 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، و167 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1143967 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 24118 حالة، وتعافى 911310 أشخاص من المرض، بحسب صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 10315 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع كبير وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و71 حالة وفاة. وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 631788 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة حتى الآن 139248 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و535 ألفا و763 مصابا. وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 466 ألفا و584 شخصا بعد وفاة 437 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و81 ألفا و992 والوفيات إلى 20 ألفا و544. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليون و979 ألفا و871 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و602 ألفا و835 إصابة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 4116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و363 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 425 ألفا و65 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3698 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و867 ألفا و976 حالة، كما سجلت 326 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292 ألفا و850 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3233 حالة إصابة جديدة و151 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 680 ألفا و10 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 27 ألفا و654 حالة حتى الآن.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 3201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 822 ألفا و383 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و679 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية، فيما تعافى 4098 مريضا بشكل كامل من تبعات الفيروس خلال الفترة نفسها.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 3144 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، و11 حالة وفاة. ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 408623 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5114 حالات، وتعافى 360011 شخصا من المرض.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 2560 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع يصل إلى أكثر من ألف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة. وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1126318 حالة إصابة و18353 حالة وفاة، بحسب صحيفة (ذا برتغال نيوز).

وسجلت استراليا 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 202 ألف و114 حالة إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1973 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1336 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 65818 حالة، فضلا عن 142 حالة وفاة، بحسب صحيفة (ذا لواتيات تايمز) المحلية.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 905 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 966 ألفا و423 إصابة، كما سجلت البلاد 1502 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 929 ألفا و120 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و828 ألفا و660 إصابة. كما تم تسجيل 200 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 47 ألفا و682 حالة.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى والوفيات إلى 89 ألفا و635. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و838 ألفا و524 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 337 ألفا و738 حالة والوفيات إلى 7379

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك تسجيل 634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى ألف و896 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 380 ألفا و21 إصابة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 350 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة دون الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و282 ألفا و860 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا 677 وفاة.

وسجلت اليابان 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و727 ألفا و67 حالة. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و365 حالة. ومن جانبها، أعلنت حكومة العاصمة اليابانية أنه تم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو، وهي الحصيلة التي تعد أقل بمقدار 22 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.. مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يرقدون في المستشفيات في حالة حرجة بلغ 8 أشخاص.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 53 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة. وبهذه الحصيلة، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كينيا حتى الآن إلى 254781 حالة، فضلا عن 5330 حالة وفاة، بحسب موقع /ذا نيشن كينيا/ الإخباري.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و677 حالة والوفيات إلى 2974. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 206 آلاف و797 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 182 ألفا و996 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2732 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية. ولا يزال 538 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 30 شخصا في حالة حرجة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و977 حالة والوفيات إلى 2914. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 116 ألفا و357 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

أما في أنجولا، فقد سجلت السلطات الصحية 28 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أنجولا حتى الآن 65061 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1730 حالة، وتعافى 63129 شخصا من المرض، بحسب وكالة أنباء /أنجولا برس/ الأنجولية.

أما عن تايوان فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات إصابة بكورونا قادمة من الخارج ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 16 ألفا و544 إصابة، في حين لم يتم تسجيل وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات 848 وفاة.

وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي الصيني سجل 4 إصابات جديدة محلية العدوى بكوفيد-19. ولم تسجل أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 بحسب اللجنة. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 98546 حالة.