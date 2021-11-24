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بسبب كورونا.. نيوزيلندا لن تستقبل مسافرين أجانب قبل 5 أشهر

01:54 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
بسبب كورونا.. نيوزيلندا لن تستقبل مسافرين أجانب قبل 5 أشهر

ويلينجتون- (بي بي سي):

أعلنت نيوزيلندا أنها لن تفتح حدودها مجددا أمام المسافرين الأجانب المحصنين بشكل كامل من فيروس كورونا إلا بعد 5 أشهر من الآن.

وقالت الحكومة إنها ستعمل في حينها على تطبيق القرار تدريجيا.

واعتبارا من منتصف يناير، وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح للمواطنين الذين تلقوا التطعيم بالقدوم من الخارج إلى البلاد دون الحاجة إلى حجر صحي في الفنادق.

وسيمنح المواطنون في أستراليا المجاورة أولوية القدوم

وأغلقت نيو زيلاند حدودها لأول مرة في مارس 2020، مما ساعدها على ضبط معدلات الإصابات والوفيات.

وفي العام الأول من الجائحة نظر إلى حكومة نيوزيلندا على أنها قادت واحدة من أنجح التجارب في إدارة واحتواء خطر تفشي الوباء.

هذا المحتوى من

BBC
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