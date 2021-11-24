وزير خارجية تركيا السابق يهاجم إردوغان: توقف وراجع حساباتك!

كتب- مصراوي:

دعا وزير الخارجية التركي السابق زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان، الرئيس رجب طيب إردوغان إلى التوقف ومراجعة حساباته بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار الليرة.

وقال في المؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة توكات، إن "الحكومة أفسدت وأساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية، كما أساءوا للعديد من المفاهيم المقدسة باستغلال الدين".

وأضاف: "الأزمة الاقتصادية في تركيا محلية الصنع وصناعة يدوية".

ولفت باباجان إلى "شعور الشباب في تركيا باليأس، لدينا سكان شباب يحاولون الهجرة من مقاطعات إلى أخرى، وإذا كانت بلادنا لا تستطيع أن توفر حياة كريمة لشبابها وأطفالها في ظل دوامة سوء الإدارة هذه، فماذا يجب أن يفعلوا؟ العائلات غير سعيدة أيضا. تنكسر قلوبنا عندما نرى هذه اللوحة".

وأكد باباجان، أن "تركيا كلها تعاني من الشعور بالإرهاق، فالبلد كله في حالة كساد، والناس في هذا البلد لا يستحقون هذا التعاسة".

وأشار إلى أنه "لا أحد في البلاد متأكد من توفير قوت يومه لليوم التالي.. ترى أسعار أجهزة الكمبيوتر وأسعار الهواتف والأجهزة اللوحية، والمنتجات التي يشتريها الشباب عن طريق توفير مصروف الجيب في تركيا باهظة التكلفة".

وقال "حدثني صديق أنه أدخر لشراء جهاز إلكتروني بسيط منذ 3 أشهر، وأن الأسعار ترتفع كل شهر.. أجمع المزيد فترتفع مرة أخرى، هذا ليس تضخم. إنها مثل محاولة ملء دلو به ستة ثقوب".

Sayın Erdoğan durun yeter artık.



Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar.



Dibe batıyoruz. Durun artık. — Ali Babacan (@alibabacan) November 23, 2021

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 15 بالمائة أمس الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار.

وجاء ذلك بعد يوم من دفاع إردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه "حرب الاستقلال الاقتصادية" في البلاد.

وسجلت العملة التركية ما يزيد قليلا عن 13 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتعافى بشكل طفيف لتصل إلى 11 مقابل الدولار.

كان إردوغان دفع البنك المركزي التركي إلى إجراء ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة منذ سبتمبر، آخرها الأسبوع الماضي.

ولكن تم إلقاء اللوم على هذا القرار في زيادة التضخم الذي وصل الآن إلى 20 بالمائة.