استمرار ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في مختلف دول العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ)

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس "كورونا" عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 93 ألفا و878 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47 مليونا و851 ألفا و481 حالة، كما تم تسجيل 1092 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 773 ألفا و106 حالات.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 205 أشخاص وإصابة 8 آلاف و521 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 612 ألفا و782 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و20 ألفا و412 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2649 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و864 ألفا و278 حالة، كما سجلت 197 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292 ألفا و524 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2514 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و778 ألفا و420 حالة، كما سجلت 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و579 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الكوبية 234 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961 ألفا و276 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8298 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفي منطقة الكاريبي، أعلنت السلطات الصحية في جامايكا تسجيل 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 90 ألفًا و855 إصابة والوفيات إلى 2363 حالة وفاة.

وفي أوروبا، سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وطبقا لإذاعة دويتشلاند روندفونك فقد أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن معدل اإصابة لمدة سبعة أيام بلغ 399.8 إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف شخص.. ويمثل ذلك زيادة مقارنة بمعدل الإصابة الذي بلغ 386.5 إصابة يوم أمس الاثنين و312.4 إصابة في اليوم السابق.. يشار أن معهد روبرت كوخ (RKI) عن 45 ألفا و326 اختبارًا إيجابيًا في غضون 24 ساعة.

وفي المملكة المتحدة، أبلغت سلطات الصحة عن 165 حالة وفاة، و42 ألفا و484 إصابة جرى تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بفيروس "كورونا" 144 ألفا و137 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 9 ملايين و932 ألفا و804 إصابات.

وواصلت سلطات الصحة الهولندية، اليوم، تسجيل ارتفاعات كبيرة في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"؛ إذ أعلن المعهد الوطني للصحة العامة تسجيل 53 حالة وفاة، و23 ألفا و39 إصابة جديدة. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء إلى 19 ألفا و48 حالة، بينما وصلت الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة خلال نفس المدى الزمني مليونين و488 ألفا و244 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 14 حالة وفاة، وألفين و560 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و353 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و126 ألفا و318 إصابة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و83 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 932 ألفا و91 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و551 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 8100 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 894 ألفًا و555 إصابة.. وسجلت أيضا 91 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 ألفًا و 609 حالات.

وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 5655 إصابة خلال اليوم الأخير، و17 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 5 ملايين و96 ألفا و538 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 87 ألفا و832 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و238 ألفا و826 حالة.. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 17 ألفا و851 حالة وفاة عقب تسجيل 54 حالة جديدة على مدار أمس.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا و273 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و766 ألفًا و987 إصابة، والوفيات إلى 55 ألفًا و386 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا تسجيل 3666 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 538 ألفًا و269 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5609 حالات منذ الأربعاء الماضي.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 130 ألفا و591 حالة.. وأضافت أن حصيلة الوفيات ما زالت متوقفة عند 590 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة على مدار أمس.

وآسيويًا، أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 576 ألفًا و703 إصابات، والوفيات إلى 27 ألفًا و690 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1782 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255 ألفًا و431 حالة، وتم أيضا تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 672 شخصًا.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و264 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 26 ألفا و958 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليون و564 ألفا و736 إصابة.

وسجلت اليابان اليوم الثلاثاء 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و726 ألفا و990 حالة.. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و363 حالة.

وفي بروناي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفًا و701 إصابة و174 حالة وفاة.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 312 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و930 ألفًا و174 إصابة والوفيات إلى 89 ألفا و854 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الكينية 53 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 254 ألفا و781 حالة.. فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5330 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.