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مقتل 19 شخصًا في هجوم على قسم شرطة فى بوركينا فاسو

05:20 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
مقتل 19 شخصًا في هجوم على قسم شرطة فى بوركينا فاسو

شرطة بوركينا فاسو

واجادوجو - (د ب أ)

قتل 19 شخصا على الأقل بينهم 10 مدنيين و9 جنود في هجوم ببوركينا فاسو بغرب أفريقيا.

وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء أن الجناة هاجموا ليل الاثنين مركزا للشرطة في بلدة فوبي شمالي البلاد. واندلع خلال هذه الواقعة قتال بين المهاجمين وقوات الأمن.

يشار إلى أنه من المعروف أن الميليشيات الإسلامية المسلحة المتحالفة مع الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" والقاعدة تنشط في بوركينا فاسو والعديد دول الجوار في منطقة الساحل.

وازدادت الهجمات على المواقع العسكرية والشرطة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بالقرب من الحدود مع مالي. ففي منتصف نوفمبر، نفذ متطرفون مجهولون هجوما على مركز للشرطة في محافظة سوم شمالي البلاد ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل.

وقتل ما يقرب من 20 شخصا خلال هجوم في نهاية أكتوبر الماضي على مركز للشرطة في المنطقة. ووفقًا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من2ر1 مليون شخص بسبب العنف في بوركينا فاسو ويعيشون الآن كلاجئين داخل بلادهم.

بوركينا فاسو هجوم إرهابي الميليشيات الإسلامية المسلحة

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