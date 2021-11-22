جيف بيزوس يتبرع لمؤسسة أوباما بمبلغ 100 مليون دولار

واشنطن - (د ب أ)

أعلن جيف بيزوس رئيس ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة آمازون دوت كوم اليوم الاثنين، تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة أوباما، وهي أكبر هدية من نوعها تتلقاها منظمة باراك أوباما الخيرية كما أنها الأحدث في سلسلة التبرعات الشهيرة، التي يقدمها بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن كورتني وليامز، المتحدث باسم المنظمة قوله في بيان، إن الهدية التي قدمها بيزوس، تكريمًا لعضو الكونجرس الراحل جون لويس، سوف "تساعد في توسيع نطاق البرمجة التي تصل إلى القادة الناشئين في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف: "كجزء من الهدية، طلب بيزوس أن يطلق اسم جون لويس بلازا على الساحة الموجودة في مركز أوباما الرئاسي".

ويواصل بيزوس تقديم تبرعاته الخيرية منذ أن تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة آمازون دوت كوم في يوليو الماضي، حيث تخلى عن ما يقرب من 600 مليون دولار هذا العام، بما في ذلك التبرع الأخير، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة اليوم الاثنين من قبل منصة شركة باك ميديا الإعلامية.