الهند: مقتل وفقدان العشرات إثر فيضانات وسيول اجتاحت جنوب البلاد

نيودلهي - (ا ف ب )

أفادت وسائل إعلام هندية بمقتل أو فقدان ما لا يقل عن ثلاثين شخصا في الفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب البلاد منذ الجمعة، في وقت أعلن السبت خبراء الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق الجنوبية. واعتبر خبراء أن الظروف المناخية القاسية التي تضرب جنوب آسيا منذ سنوات، ناجمة عن التغيرات المناخية وانحسار الغابات وبناء السدود وتوسع العمران.

لقي ثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم أو فقدوا إثر فيضانات اجتاحت جنوب الهند، وفق وسائل الإعلام التي أشارت إلى سيول جرفت ثلاث حافلات.

وقام عمال الإنقاذ بانتشال عشرات الجثث بعدما جرفت المياه ثلاث حافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية الجمعة. ولا يزال ما لا يقل عن 18 شخصا في عداد المفقودين حسب الموقع الإخباري "نيوزمينوت".

من جهتهم، قال خبراء إن الظروف المناخية القاسية التي ضربت جنوب آسيا في السنوات الأخيرة، ناتجة عن تغير المناخ وقد تفاقمت بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني.

ومنذ أكتوبر لقي العشرات حتفهم في الهند إثر فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة. ولقي 42 شخصا على الأقل حتفهم الشهر الماضي في أمطار غزيرة ضربت ولاية كيرالا.

والسبت، أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق جنوب الهند.

ومنعت سلطات الولاية الجمعة زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب هطول أمطار غزيرة. ومنذ الأسبوع الماضي، يزور مئات الهندوس المعبد يوميا في إطار رحلة حج سنوية تستمر شهرين. وفي السياق، أفادت صحيفة هندوستان تايمز السبت بأن ارتفاع منسوب مياه نهر بامبا المقدس أجبر السلطات على منع المصلين من التوجه إليه ليوم واحد.