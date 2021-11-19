Masrawy logo white

بسبب فحص طبي.. بايدن يسلم صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى كامالا هاريس

05:12 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
بسبب فحص طبي.. بايدن يسلم صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى كامالا هاريس

بايدن ونائبته كامالا هاريس

(وكالات):
من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على حسابها في "تويتر" أن بايدن الذي سيحتفل السبت القادم بعيد ميلاده الـ79 سيتوجه اليوم الجمعة إلى مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني.

وأكدت بساكي في بيان أن بايدن سيسلم الصلاحيات الرئاسية إلى هارس لـ"فترة وجيزة" سيكون طيلتها قيد التخدير لإجراء فحص تنظير القولون.

وأشارت المتحدثة إلى أن هارس ستؤدي مهام الرئاسة من مكتبها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

جو بايدن كامالا هاريس الرئيس الأمريكي تفويض الصلاحيات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • أول تعليق لوزير التربية التعليم بعد شائعة تعرضه لحادث

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا