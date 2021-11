بسبب فحص طبي.. بايدن يسلم صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى كامالا هاريس

(وكالات):

من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على حسابها في "تويتر" أن بايدن الذي سيحتفل السبت القادم بعيد ميلاده الـ79 سيتوجه اليوم الجمعة إلى مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني.

