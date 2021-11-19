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شكري يلتقي وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا

02:15 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
شكري يلتقي وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

التقى وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الجمعة، بعيد وصوله للعاصمة اليونانية أثينا بوزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري من كل من اليونان وقبرص وفرنسا.

ويعقد الاجتماع الوزاري في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري اليونان قبرص فرنسا الاتحاد الأوروبي

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