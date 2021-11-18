البر الرئيسي الصيني يسجل 35 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 6 منها محلية

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 35 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن ستة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 29 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 98403 حالات، 1233 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 92534 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .

وتم أمس تسجيل 27 حالة إصابة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وبدأت أعداد الإصابات المحلية بكورونا في الصين تسجل تراجعا بعدما شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا.

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