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التحالف يعلن تنفيذ عملية واسعة لـ "أهداف عسكرية مشروعة" في اليمن

04:32 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
التحالف يعلن تنفيذ عملية واسعة لـ "أهداف عسكرية مشروعة" في اليمن

مقاتلات التحالف العربي

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي في اليمن صباح اليوم الخميس عن تنفيذ "عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة" في اليمن استجابة لـ"التهديد الباليستي والطائرات المسيّرة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، عن التحالف أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

وأوضح التحالف: "دمرنا ورشا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات".

وتابع: "استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية".

وأكد أن "العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

التحالف العربي اليمن الصاروخ الباليستي الطائرات المسيرة

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